La chanson, ”Lo Ténats’hou oti” (Vous ne gagnerez pas contre moi) fait partie de ces titres qui traversent les époques. Les paroles avaient été écrites par la légendaire Naomi Shemer en 1984 et interprété par le non moins légendaire Yehoram Gaon.

Cette chanson raconte la résilience du peuple juif et le fait que personne ne pourra jamais le vaincre.

Plus que jamais d’actualité, la chanson a été revisitée par Yehoram Gaon à l’occasion de la guerre actuelle. Il chante sur un rythme plus moderne et avec la chorale de Tsahal. Le résultat est magnifique: