Le chanteur-compositeur mythique Yehoram Gaon, lauréat du Prix Israël pour l’oeuvre de sa vie, envisage de présenter sa candidature pour la succession de Reouven Rivline à la présidence de l’Etat d’Israël. Le mandat de sept ans du président actuel s’achève au mois de juillet 2021. Jusqu’à présent, en-dehors des candidats pressentis, seuls deux personnalités ont officiellement annoncé leur candidature : l’ancien ministre Prof. Shimon Shetrit et l’ancien député Yehouda Glick. Mais ils n’ont pas encore réuni les signatures d’au-moins dix députés pour valider leur candidature.

Interviewé à la radio, Yehoram Gaon a précisé que sa décision n’est pas encore prise malgré une campagne lancée en faveur de sa candidature sur les réseaux sociaux.

Jusqu’à présent deux hommes politiques ont réagi à cette éventualité : le vice-ministre de la Défense Michaël Bitton (Bleu-Blanc) qui a déclaré que Yehoram Gaon est « une personnalité tout à fait digne de cette fonction et représente la ‘voix de la nation' », et à l’inverse, Ofer Kassif (Hadash-Liste arabe unifiée) qui comme à son habitude a fait preuve de méchanceté gratuite avec un jeu de mot déplorable : « Yehoram n’a jamais été un ‘gaon’ (un génie) et il ne sera jamais président ».

Les noms d’autres personnalités sont évoquées pour être candidats à cette fonction : l’ancien ministre et actuel directeur de l’Agence juive Itshak Herzog, le ministre travailliste Amir Peretz, le ministre Yuli Edelstein ou Myriam Peretz, lauréate du Prix Israël. Mais aucun d’eux n’a encore indiqué ses intentions.

Dans un sondage réalisé pour la chaîne Hadashot 12, Myriam Peretz recueillait 44% des opinions favorables, devançant de loin Itshak Herzog (18%), Yuli Edelstein (14%) et Amir Peretz (9%). Ce sondage ne prenait pas encore en compte une candidature de Yehoram Gaon.

