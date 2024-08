Yaron Or, le père d’Avinatan, enlevé du festival Nova le 7 octobre et détenu, depuis, à Gaza, a eu des mots très durs envers le ministre de la Défense et le général Nitzan Alon qui dirige l’équipe de négociations israélienne pour un accord de libération des otages. Cet accord prévoit uniquement la libération de certains otages dans un premier temps: les femmes, les enfants, les personnes âgées et malades. Les parents d’otages qui sont des jeunes hommes comme Avinatan craignent que la signature d’un tel accord ne scelle le sort de leurs enfants, puisqu’Israël ne possèdera plus de leviers de pression sur le Hamas pour exiger leur libération.

Interrogé sur les ondes de 103 FM, Yaron Or a déclaré: ”Gallant et Nitzan Alon au lieu de faire pression sur le Hamas font pression sur le Premier ministre pour qu’il renonce à ses conditions. Ils sont les ennemis de mon fils et de tous les otages qui resteront là-bas. Le Hamas et Sinouar sont peut-être prêts à libérer quelques personnes mais à la condition qu’ils puissent reprendre le contrôle de Gaza, ils ne renonceront jamais à cela. Les attaques contre le Premier ministre de la part du ministre de la Défense sont injustes parce que l’obstacle à un accord est Sinouar qui veut continuer à contrôler Gaza”.

Le père d’Avinatan dénonce l’accord en cours de négociations auquel poussent les Etats-Unis, le monde occidental et une partie de la population israélienne soutenue par de nombreux médias: ”Cet accord restaurera le pouvoir du Hamas et ne permettra pas à Tsahal de revenir”, estime Yaron Or, ”Une fois que le Hamas aura libéré quelques otages, il gardera le reste. Si Tsahal se retire des points qu’elle contrôle comme les axes de Netsarim et Philadelphie, nous perdrons tous les autres otages pour toujours”.

Interrogé dans l’émission Hapatriotim sur la chaine 14, Yaron Or a expliqué pourquoi les conditions posées par le Premier ministre Netanyahou sont indispensables pour protéger les otages. ”Je n’ai que faire de savoir si Netanyahou rajoute des conditions à la proposition d’accord”, a insisté Or, ”ce qui compte c’est si ces conditions sont nécessaires pour les otages, et elles le sont. Si Tsahal se retire de l’axe Philadelphie, mon fils et les autres otages pourront être transférés dans un autre pays”.

Il a appelé au limogeage du ministre de la Défense et du Chef d’Etat-major, qui selon lui ne remplissent pas leur rôle et empêchent d’avancer vers la libération de tous les otages et la destruction du Hamas.

”Nous sommes de plus en plus inquiets. Nous avons perdu notre confiance dans les chefs de l’armée et leur capacité à créer les conditions pour que le Hamas accepte et soit contraint de libérer les otages. Tsahal et le ministre de la Défense nous disent ”nous saurons gérer, nous saurons faire face”. Le ministre de la Défense a déclaré que ”dans le domaine de la sécurité, je m’y connais”. Je rappelle que c’est sous le mandat de ce ministre de la Défense et ces chefs de l’armée que mon fils a été enlevé du festival Nova”.

Yaron Or a dénoncé la manière dont les négociations sont menées. Il a raconté un échange qu’il a eu avec Nitzan Alon. Il lui a demandé d’exiger la libération de tous les otages, sans distinction, et ce dernier lui a répondu: ”Le Hamas n’acceptera jamais”. Yaron Or s’insurge: ”Est-ce ainsi que l’on mène une négociation?! Dans ce cas, au lieu d’accuser le Premier ministre devant tout le peuple, il n’a qu’à démissionner et laisser sa place à quelqu’un d’autre”. Et de renchérir: ”Le ministre de la Défense et Nitzan Alon sont devenus les ennemis de mon fils et des otages qui resteront après la signature de l’accord”.

”Le Premier ministre doit limoger le ministre de la Défense et le Chef d’Etat-major et les remplacer par des hommes qui poussent à la victoire afin de récupérer tous les otages ensemble”, estime Yaron Or.

Interrogé sur la responsabilité du Premier ministre, Yaron Or a expliqué: ”Je ne m’occupe pas du passé. Je veux savoir comment on répare le présent, comment mon fils et les autres otages pourront revenir. Si le Premier ministre oeuvre à réparer, il a sa place, sinon qu’il parte lui aussi”.