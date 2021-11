Le député Yariv Levin a annoncé son intention de présenter un « Loi de l’électricité » en faveur des « jeunes implantations » de Judée-Samarie : « Assez avec la discrimination ! Le gouvernement ne fait rien pour régulariser la situation des ‘jeunes implantations’ en Judée-Samarie, mais elle se préoccupe par contre de raccorder à l’électricité pour des milliers de maisons arabes et bédouines illégalement construites. J’ai mis les députés de Yamina au défi s’il leur reste un brin de moralité et leur ai demandé de voter en faveur de la loi que je propose. Préfèreront-ils continuer à se vautrer dans leur sièges et laisser grelotter de froid des milliers de familles juives sans électricité ? Je leur laisse jusqu’à lundi pour réfléchir sans quoi je présenterai ce texte, avec ou sans eux ! »

La régularisation des « jeunes implantations », installées sur des terres domaniales, était la première mesure que Naftali Benett avait promis de prendre une fois au pouvoir.

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90