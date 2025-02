Yarden Bibas a publié un message pour donner des détails sur les obsèques de son épouse, Shiri, z’l et de leurs deux garçons, Ariel, z’l, et Kfir, z’l.

La famille Bibas souhaite une cérémonie familiale et intime pour les funérailles qui auront lieu ce mercredi et demande au public de respecter ce choix.

Yarden écrit: »Dans ces jours si douloureux et difficiles, aucun mot ne peut exprimer l’immensité de notre gratitude envers vous tous. L’amour, le soutien et l’étreinte chaleureuse que vous nous envoyez, des quatre coins du pays et du monde, nous réconfortent et nous accompagnent dans ces moments de douleur.

Nous ressentons vos cœurs ouverts, votre immense étreinte, votre douleur qui se mêle à la nôtre – et cela ne va pas de soi.

Ce mercredi, nous accompagnerons Shiri, Kfir et Ariel jusqu’à leur dernière demeure. Nous savons que beaucoup d’entre vous souhaitent être présents, leur rendre hommage, exprimer leur amour, se recueillir à nos côtés.

Cependant, afin de permettre à notre famille de leur dire adieu de la manière la plus intime et personnelle, et en raison des contraintes de place, la cérémonie d’obsèques sera restreinte à la famille et aux invités uniquement.

Néanmoins, il est important pour nous de permettre à chacun de leur rendre hommage et de prendre part à ce moment. Le parcours du cortège funéraire sera communiqué, afin que ceux qui le souhaitent puissent les accompagner sur leur dernier chemin. Nous mettrons également tout en œuvre pour permettre la diffusion des éloges funèbres, des détails sur ce point seront communiqués ultérieurement.

Nous vous remercions du fond du cœur – pour votre amour, pour votre étreinte, pour ces larmes qui sont à nous tous. Les mots nous manquent pour exprimer notre reconnaissance pour tout ce que vous nous apportez en cet instant.

Veuillez respecter notre choix de leur faire nos adieux comme il nous semble juste. Savoir que vous êtes avec nous, que vos cœurs battent au même rythme que le nôtre, nous donne la force de continuer à respirer.

Avec beaucoup d’amour et de gratitude,

Yarden Bibas, Dana Siton Silverman et toute la famille ».