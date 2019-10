C’est officiel: la liste Yamina va se scinder en deux la semaine prochaine et fonctionnera en deux formation distinctes: la Nouvelle Droite, avec Naftali Benett, Ayelet Shaked et Matan Kahana et le parti Habayit Hayehoudi-Ihoud Leoumi, avec Raphy Peretz, Betzalel Smotritch, Ophir Sofer et Rephaël Peretz.

Comme convenu, les deux composantes négocieront toutefois ensemble lors de la formation d’un gouvernement.

Il y a quelques jours, des informations circulaient quant à une volonté de Binyamin Netanyahou de fusionner le Likoud avec la Nouvelle Droite afin de créer le plus grand parti à la Knesset. Au Likoud on est conscient de l’atout électoral que constituerait le tandem Bennet-Shkaed. Une hypothèse qui nécessiterait tout de même une amélioration des relations de la famille Netanyahou avec Naftali Benett et Ayelet Shaked.

Des sondages de terrain réalisés par le Likoud sur cette éventualité ont été très convaincants.

