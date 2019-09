Le staff de campagne du parti Yamina se réunira dimanche matin à 10h00. Il s’agira d’adopter une stratégie d’urgence afin d’empêcher des voix sionistes-religieuses de se reporter vers le Likoud, comme cela se passe à chaque élection.

Dans sa tentative d’assurer au Likoud un nombre de sièges supérieur à Bleu-Blanc, le Premier ministre Binyamin Netanyahou jette toutes ses forces dans la bataille et a diffusé une vidéo “vibrante” à destination de l’électorat sioniste-religieux dans laquelle il l’appelle cette fois-ci explicitement à ne pas voter pour le pari Yamina ni pour Otsma Yehoudit. Il a mis en garde contre le risque que Bleu-Blanc obtienne plus de sièges que le Likoud et que le président Reouven Rivlin ne charge alors en premier Benny Gantz de former un gouvernement même s’il s’agit d’une mission quasi impossible pour l’ancien chef d’Etat-major.

Dans une première mesure de “rétorsion”, Yamina a annoncé l’annulation d’une grande soirée prévue dimanche soir entre le Likoud et Yamina sous le nom de “Zazim Yamina” (On va vers la droite) destinée à mobiliser les électeurs de droite à se rendre aux urnes mardi. Nir Orbach, l’un des responsables de Habayit Hayehoudi-Ihoud Leoumi a estimé que dès lors que le Likoud tente d’étouffer Yamina, le parti annule toute collaboration avec le Likoud sur cette question. Il a souligné que le Premier ministre prend soin de ne pas appeler à ne pas voter pour Shass ou Yahadout Hatorah mais se permet de vouloir détourner les électeurs sionistes-religieux au profit du Likoud.

Lors d’une tournée électorale à Petah Tikva, Betzalel Smotritch a mis en garde contre une hémorragie de voix sionistes-religieuses qui réduirait significativement la capacité d’influence de Yamina dans une future coalition.

Photo Illustration