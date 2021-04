Lors de la rencontre entre le président de l’Etat Reouven Rivlin et la délégation du parti Yamina, Ayelet Shaked a officiellement recommandé Naftali Benett pour être chargé de former un gouvernement. Contrairement aux autres années et au vu de la situation bloquée actuelle, le président de l’Etat a innové et a posé une question qu’il n’avait jamais posée auparavant : « Si je ne charge pas votre candidat de de former un gouvernement, y a-t-il un autre candidat que vous recommanderiez, ou au contraire que vous ne voudriez pas recommander ? » Ayelet Shaked a répondu : « Nous ne voulons pas traiter cette question. Nous voulons juste dire ce que nous avons répété durant la campagne : nous sommes un parti de droite et le prochain Premier ministre doit être un homme de droite ».

Si certains y voient une porte ouverte vers un soutien prochain à Binyamin Netanyahou, d’autres y voient au contraire un ralliement possible de Benett à un gouvernement de gauche. C’est le cas du député Micky Zohar du Likoud : « Le fait d’avoir proposé Naftali Benett au président de l’Etat signifie que Yamina tend vers un gouvernement de gauche. Il n’est pas surprenant qu’Alon Davidi ait décidé de rester à Sederot et de ne pas siéger à la Knesset avec Yamina. Il s’agit d’une nouvelle mauvaise décision de Naftali Benett qui au lieu d’aller avec le Likoud choisit de former une coalition hétérogène qui tombera au bout de quelques mois. Meretz, la Liste arabe, le Parti travailliste et Yesh Atid lui pourriront la vie et la droite ne lui pardonnera jamais ce qu’il aura fait ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90