Le parti sioniste-religieux a évoqué très sérieusement son retrait du bloc de droite soudé qui avait fidèlement soutenu Binyamin Netanyahou depuis les élections d’avril 2019. Des dirigeants du parti ont virulemment critiqué le Premier ministre Binyamin Netanyahou face à l’accord qui se dessine entre le Likoud et Bleu-Blanc, l’accusant d’avoir « bradé toutes les valeurs de la droite » et particulièrement d’avoir abandonné le système judiciaire à la gauche. « C’est la fin du bloc de droite » dit-on à Yamina qui dénonce une trahison par Binyamin Netanyahou de ceux qui l’ont le plus fidèlement soutenu. « Il est incroyable qu’avec 59 mandats, Netanyahou ait fait tant de concessions à Benny Gantz qui n’en a que 17 » dit un haut responsable du parti.

Un autre cadre déclare : « Netanyahou a vendu la droite pour sauver sa peau mais il va vite découvrir que ses nouveaux ‘amis’ qui détiennent le ministère de la Justice le jetteront rapidement de la rue Balfour. Et ce jour-là, nous serons absents ».

Il faut souligner que les réactions de Yamina sont pour l’instant le fait de hauts responsables et non des quatre dirigeants du parti. Par ailleurs, elles sont est antérieure aux informations publiées dans la nuit de lundi à mardi par un participant aux pourparlers qui faisait état de concessions de Benny Gantz sur la très épineuse question du système judiciaire très importante pour le Likoud également.

Photo Illustration