Réuni en séance avec la participation des dirigeants du Conseil des localités juives de Judée-Samarie, le parti Yamina a débattu du Plan Trump et de ses implications. A l’issue de la séance, Ayelet Shaked a déclaré: « Nous sommes en faveur du Plan Trump mais pas d’un Etat palestinien. Nous demandons une nouvelle fois au Premier ministre de nous montrer les cartes exactes afin que nous puissions exprimer nos réserves et faire nos propositions. Ce qui est primordial est qu’il faut opérer un inversement des axiomes: Israël doit conserver la continuité territoriale avec des enclaves palestiniennes et non l’inverse comme semblent le montrer les cartes que nous connaissons ».

Le maire d’Efrat Oded Revivi, qui mène la fraction pragmatique au sein du Conseil des localités et suggère d’accepter le plan américain, a adressé un message de félicitations à Yamina: « Je suis heureux de voir que Yamina n’est pas opposé par principe au Plan Trump et préfère attendre de plus amples détails au lieu de céder à l’alarmisme ». Le maire d’Efrat fait allusion aux voix au sein du conseil qui appellent à dire un non catégorique au Plan Trump.

Benny Gantz donne ses instructions au chef d’état-major

Le ministre de la Défense Benny Gantz a rencontré lundi le chef d’état-major Aviv Kochavi et lui a demandé d’accélérer la préparation de Tsahal « aux décisions politiques qui s’annoncent ». Il a mis au courant le chef de Tsahal sur l’état des pourparlers sur ce dossier. Benny Gantz a annoncé la prochaine nomination d’un « projector » et d’une équipe qui seront chargés pour lui de la coordination et des conseils opérationnels quant aux prochaines démarches prévues en Judée-Samarie.

Vidéoconférence israélo-américaine

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou, l’ambassadeur des Etats-Unis David Friedman et le conseiller du président Donald Trump, Jared Kushner se sont entretenus lundi en vidéoconférence sur la question de la loi de souveraineté.

Ofer Shelah’ veut faire peur

Le député Ofer Shelah’ (Yesh Atid) a déclaré lundi après-midi que « Tsahal et le Shin Bet sont opposés à l’extension de la souveraineté israélienne et avertissent des conséquences d’une telle démarche ». Il a attaqué le ministre de la Défense et celui des Affaires étrangères : « Benny Gantz et Gaby Ashkenazy vous ont raconté qu’ils influeront depuis l’intérieur et freineront le plan alors qu’ils ont déjà signé un chèque en blanc à Bibi pour le mettre en oeuvre. Et quelle est la première chose que fait Benny Gantz? Il demande à Tsahal de se préparer à ce plan! »

