Après le rejet de sa demande de report de la séance de commission chargée de statuer sur son sort, le député Amihaï Shikli (Yamina) a demandé, par l’intermédiaire de son avocat Guy Bossi, que soient présents aux débats le Premier ministre Naftali Benett et la ministre Ayelet Shaked. Depuis que Naftali Benett a annoncé son intention de faire déclarer Amihaï Shikli comme « député dissident », ce dernier affirme qu’il est au contraire resté fidèle aux valeurs de Yamina et à ses électeurs et que les vrais dissidents sont ceux qui ont permis la formation de ce gouvernement avec la gauche et le parti islamique. Il souhaite donc une confrontation lors de la séance de la commission de la Knesset, seule habilitée à prendre une telle décision.

Le député Betzalel Smotritch (Hatziyonout Hadatit) a apporté son soutien à cette requête : « La demande d’Amihaï Shikli de voir comparaître Benett et Shaked est la plus juste qui soit au monde. Nous attendons de les voir et qu’ils expliquent pourquoi c’est précisément celui qui est resté fidèle aux valeurs et aux promesses faites aux électeurs qui devrait être déclaré par eux comme ‘député dissident' »…