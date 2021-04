A quelques jours de la prestation de serment des députés de la 24e Knesset, le n° 3 de la liste Yamina, Alon Davidi, a annoncé qu’il renonce à son siège et qu’il continuera à rester maire de Sederot. Ces derniers jours, des rumeurs circulaient selon lesquelles Alon David était opposé à l’éventualité d’un ralliement de Naftali Benett à un bloc de gauche.

Après cette annonce, Naftali Benett a publié une annonce disant : « Alon Davidi est un leader valeureux et doué. Il a décidé de rester à son poste de maire de Sederot et ne prêtera donc pas serment à la Knesset. Il reste toutefois à Yamina et poursuivra l’action municipale au nom du parti avec détermination. Bonne réussite !

La défection d’Alon Davidi permettra le retour à la Knesset de la n°8 de la liste, Idit Silman.

Photo Hadas Parush / Flash 90