Hier le ministre des Affaires étrangères et Premier ministre en rotation, Yaïr Lapid a donné une interview au journaliste Amit Segal sur la chaine N12.

Il y a officialisé l’intention de la coalition de s’appuyer sur la liste arabe unifiée pour les votes à la Knesset. Ses propos ont suscité des remous dans la classe politique jusqu’au sein de la coalition.

Les députés et ministres de Yamina et de Yesh Atid ont manifesté leur mécontentement. La ministre de l’Intérieur, Ayelet Shaked a déclaré: »Ces propos ne sont pas acceptables du tout, je m’y oppose et il est vraiment dommage qu’ils aient été prononcés ».

Le ministre des Cultes, Matan Kahan s’est lui aussi insurgé: »Le gouvernement ne s’appuiera pas sur la liste arabe unifiée pour sa survie ».

Le député Nir Orbach avait déjà depuis quelques temps fait part de son opposition à une telle stratégie politique. Ses collègues au sein de la coalition lui ont fait comprendre qu’il fallait avaler la couleuvre.

Le ministre Elkin a affirmé être opposé à faire alliance avec la liste arabe unifiée mais a rappelé que les gouvernements de Netanayhou s’étaient aussi, à plusieurs reprises, appuyés sur le vote de la liste arabe unifiée par le passé. Il a précisé qu’il s’agissait d’une méthode parlementaire courante. »Une coopération ponctuelle avec tous les partis en présence à la Knesset sur telle ou telle loi ou pour faire adopter le budget fait partie de la routine parlementaire depuis des années ».

Si l’utilisation de la liste arabe unifiée devait devenir systématique, les députés et ministres de l’aile droite du gouvernement estiment que cela pourra être une cause de l’effondrement de la coalition.