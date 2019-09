Une réunion d’urgence a été convoquée au QG du parti Yamina en raison des taux de participation relativement bas dans des fiefs du sionisme religieux tels que la Samarie, le sud du Mont Hevron ou la région de Binyamin. Y ont notamment participé: Ayalet Shaked, Naftali Benett et Betzalel Smotritch.

Ayelet Shaked se démène comme elle peut pour convaincre les électeurs d’aller voter, et de voter Yamina pour renforcer le bloc de droite et peser le plus possible sur la politique lors du prochain gouvernement.

Photo Flash 90