Chers olim – anciens et nouveaux.

J’ai, depuis mon plus jeune âge, œuvré pour le bien du peuple juif et pour son développement.

Elève des écoles juives Lucien de Hirsh et Yavné sous la direction des illustres éducateurs Bernard et Marianne Picard z”l, membre actif des EEIF et du Bné Akiva, j’ai fait ma aliya il y a 28 ans dans le but de vivre pleinement mon identité juive en Israël et d’y être acteur et pas spectateur.

Ensuite, suite à un passage à la yéshivat Héh’al Eliahou du rav Moshé Botchko zatsa”l, je me suis engagé dans les rangs de Tsahal en Golani puis au service de l’Etat où j’ai occupé de nombreuses fonctions à l’Agence juive que j’ai dirigée en France durant quatre années.

Cette période qui fut marquée par les attentats fut un tournant dans ma vie personnelle. Des dizaines de milliers de juifs de France ont alors afflué vers mes bureaux pour faire la Aliya. Je me suis promis ce jour-là de tout faire pour apporter une solution de qualité à tous ceux qui souhaiteraient faire la Aliya et s’intégrer en Israël.

C’est ce que je fais tous les jours.

A titre personnel et à titre professionnel comme Directeur Général de Qualita – Organisation présidée par Marc Eisenberg.

Nous changeons les choses, tous les jours, pour intégrer à la société israélienne les dizaines de milliers d’olim de France déjà présents. Pour permettre à d’autres et surtout ceux des banlieues sensibles de France de faire leur Aliya.

Pour changer les choses, il faut des soutiens, il faut des budgets.

Ces derniers mois, j’ai eu le privilège de m’entretenir avec la majorité des composantes politiques israéliennes pour leur exposer ce défi comme nécessité pour l’Etat d’Israël. Pour leur démontrer que cette Aliya apporte à Israël 15 shéquels sur 10 ans pour chaque shéquel investit par l’Etat d’Israël. Pour leur démontrer la qualité des diplômes des olim de France. Pour leur faire découvrir la notion d’unité, d’אחדות que les olim de France peuvent apporter à la société. Pour leur expliquer que l’heure est grave, en Europe, en France, pour la communauté juive et que c’est le devoir de l’Etat d’Israël depuis toujours et aujourd’hui encore de tout faire pour permettre aux juifs de faire la Aliya et de s’intégrer en Israël.

De tous mes interlocuteurs, seuls les représentants de Yamina ont proposé des solutions.

Naftali Bennett est le premier qui en tant que ministre de l’éducation a œuvré en initiant cette année un plan spécial pour l’intégration de 2000 enfants olim de France. Ce plan est aujourd’hui poursuivi par le rav Rafi Peretz, actuel ministre de l’éducation.

Les actes sont déjà présents.

Mes discussions avec les chefs de file de Yamina avec à leur tête Ayelet Shaked m’ont confirmé leur motivation et leur détermination à assurer les valeurs chères aux olim de France avec comme valeur ajoutée ce plan d’intégration des olim déjà présents et d’encouragement à la Aliya des juifs de France qui le souhaitent.

J’appelle donc aujourd’hui tous les olim, anciens et nouveaux, à voter Yamina.

C’est La liste qui assurera aux francophones d’Israël la réalisation des idéaux que nous souhaitons au sein de notre Etat.

Yamina assurera la création d’un gouvernement de droite avec Netanyahou à sa tête.

Yamina assurera la présence des valeurs de la Thora en Israël.

Yamina possède cette incroyable force qui manque tellement à l’Israël d’aujourd’hui : Yamina est un mouvement qui rassemble les religieux et les non religieux. Cette caractéristique est bien évidemment également celle des juifs olim de France. Nous avons grandi, nous olim de France dans ce climat de respect entre religieux et non religieux. C’est à mon humble avis la pierre essentielle que nous nous devons d’apporter à l’édifice de la société israélienne contemporaine. Yamina relève ce défi, relevons-le avec Yamina.

De plus, Yamina avec à sa tête Ayelet Shaked, Naftali Bennett, le rav Rafi Peretz et Betsalel Smotrich est le seul parti qui s’engage à enclencher un plan national de 100 millions de shéquels par an pour l’intégration des olim de France déjà présents en Israël et l’encouragement à la Aliya de 50.000 juifs qui d’après une étude de l’IFOP souhaitent faire leur Aliya. Ce plan permettra d’intégrer les juifs de France via l’emploi, la bureaucratie, l’intégration spirituelle, le logement et l’éducation des enfants.

C’est notre mission à tous d’aider à l’accomplissement de cette mission en votant Yamina !

Voter טב pour leטוב , pour le bien d’Israël et des olim.

את אחי אנוכי מבקש!

Ariel Kandel