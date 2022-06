Naftali Bennett n’aura pas occupé le logement officiel du Premier ministre, rue Balfour, à Jérusalem. Son domicile privé a été transformé en domicile officiel, à coups de grands travaux pour des millions de shekels. La raison invoquée est l’ordre du Shabak de ne pas occuper les locaux rue Balfour, car ceux-ci ne seraient plus aux normes de sécurité et qu’ils nécessitent de grands travaux d’entretien.

Cela fait maintenant un an que Binyamin Netanyahou a quitté les lieux et ces travaux de la plus haute importance n’ont toujours pas commencé. En revanche, ils ont battu leur plein pendant des mois, à Raanana, au domicile privé de Naftali Bennett, causant des dépenses importantes pour l’Etat et un désagrément non moins important aux voisins.

Maintenant que Bennett laisse sa place à Lapid, on se demande si ce dernier va s’installer dans la capitale. Il a annoncé qu’il avait bien l’intention de loger rue Balfour, dès qu’il serait officiellement Premier minitre.

Mais d’après des informations de la chaine N12, le Shabak s’y opposerait tant que les travaux de rénovation et de mise aux normes de sécurité n’ont pas été effectués.

Il semblerait donc qu’après avoir payé des travaux au domicile de Bennett à Raanana, le contribuable s’apprête à payer cette fois pour l’aménagement du domicile privé du Premier ministre du gouvernement de transition, Yaïr Lapid, à Tel Aviv.

Et pendant ce temps, Balfour demeure vide et attend toujours que les travaux commencent.