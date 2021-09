Le ministre des Affaires étrangères va se rendre en visite de travail à Moscou après Roch Hachana. ll y rencontrera notamment son homologue russe Sergueï Lavrov. Il y a quelques semaines ce furent l’ancien conseiller à la Sécurité nationale Meïr Ben-Chabbat et son successeur Eyal Houlta qui s’y étaient rendus pour discuter avec leur homologue russe de la situation en Syrie. Depuis la mise en place du gouvernement Benett-Lapid, il semble que la politique russe vis-à-vis des opérations israéliennes en Syrie ait quelque peu changé. Il y a moins d’attaques israéliennes contre des objectifs iraniens et à plusieurs reprises des officiers supérieurs russes avaient affirmé que des missiles israéliens avaient été interceptés par la DCA russe en Syrie. Yaïr Lapid va tenter d’en savoir plus sur cette question.

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90