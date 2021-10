Le Premier ministre Naftali Benett doit prononcer un discours mercredi à la Knesset à l’occasion de la cérémonie de souvenir du ministre Re’hav’am Zeevi hy »d, assassiné par des terroristes en 2001. Le « Premier ministre alternatif » Yaïr Lapid ainsi que les ministres de Yesh Atid, Meretz, Avoda et Ra’am ont fait savoir qu’ils ne viendront pas, invoquant les conceptions politiques de l’ancien ministre et des affaires présumées de moeurs qui on rejailli des années après sa mort. Interpellé sur ce manque de respect, le bureau du Premier ministre a simplement répondu que « Naftali Benett n’a aucune attente particulière de la part de ses collègues de la coalition ». Toutefois, selon la plupart des analystes, ce peu de cas manifesté envers le Premier ministre par une partie de ses collègues n’entraînera pas de crise dans la coalition qui veut à tout prix franchir sans encombres le « pont » du vote du budget.

Photo Miriam Alster / Flash 90