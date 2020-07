Le chef de l’opposition a durement critiqué les décisions de confinement prises par le gouvernement dans la nuit de jeudi à vendredi. Accusant le gouvernement « d’avoir complètement déraillé » et estimant que le pays « n’est plus dirigé », le président de Yesh Atid a dénoncé les nouvelles mesures et conclu : « En clair, d’après les dernières limitations décidées, il est désormais interdit de manifester contre Binyamin Netanyahou ». Ce qui lui a valu une réponse cinglante de Yoaz Hendel : « Il est permis de manifester, cela a encore été confirmé lors de la dernière séance du gouvernement. Pour une fois dans votre vie, vérifiez les choses avant de parler! ».

Photo Tomer Neuberg / Flash 90