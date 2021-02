Le président de Yesh Atid a tenté d’éteindre l’incendie qu’il provoqué en s’attaquant au mouvement ‘Habad. Selon le journaliste Nahum Barneah (Yediot Aharaonot), Yaïr Lapid s’est entretenu au téléphone avec l’un des rabbanim du mouvement H’abad et l’a menacé au cas où il lançait un appel à voter en faveur du parti de Betzalel Smotritch et Itamar Ben Gvir : « Si vous soutenez le parti de Smotritch et Ben Gvir je vous pourchasserai (sous-entendu : si je deviens Premier ministre). Fini les hanoukiot à tous les carrefours et les Beit Habad aux quatre coins du monde. Fini votre histoire sur l’amour d’Israël ».

Cette révélation a provoqué beaucoup de réactions qui ont forcé le président de Yesh Atid à faire marche arrière et de faire une nouvelle fois une volte-face à 180° : « Je ne pourchasse et ne pourchasserai personne, et sûrement pas mes bons amis du mouvement Habad, un mouvement aux immenses mérites, qui n’ont que l’amour du peuple juif et du pays d’Israël devant leurs yeux. Je voulais exprimer mon inquiétude du fait qu’Itamar Ben Gvir et les partisans du meurtrier Baroukh Goldstein entrent à la Knesset ».