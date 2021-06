Le ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid a rencontré dimanche son homologue américain Antony Blinken à Rome. En abordant la question iranienne, Lapid a pris le contrepied de la politique menée par l’ancien Premier ministre Binyamin Netanyahou durant des années en déclarant qu’Israël n’évoquera pas ses divergences avec les Américains publiquement et « lors de conférences de presse » mais « de manière directe, professionnelle et entre quatre murs ». Il s’agit en fait d’un deuxième retrait israélien face à l’Administration Biden après que le même Yaïr Lapid se soit engagé il y a deux semaines à ce qu’Israël n’agira plus « par surprise » face à l’Iran et demandera toujours l’aval de Washington. Une annonce qui avait suscité une sévère critique de la part du chef de l’opposition Binyamin Netanyahou. quant à l’autonomie de décision israélienne sur les questions touchant à la sécurité de l’Etat d’Israël.

Yaïr Lapid a estimé qu’Israël et les Etats-Unis poursuivent les mêmes objectifs concernant l’Iran même s’il y a des divergences de vue quant aux moyens de les atteindre. « Monsieur le secrétaire d’Etat, je sais que nous pour compter sur vous », lui a dit le chef de la diplomatie israélienne…

Autre changement annoncé par Lapid, celui de vouloir « restaurer » le soutien bipartisan à Israël, une tâche difficile tant le Parti démocrate a glissé vers la gauche. Le ministre a dit s’être entretenu avec des membres des deux partis américains.

