Le ministre des Affaires étrangères, Yaïr Lapid, effectue en ce moment un voyage aux frontières de l’Ukraine. Il en a profité pour se rendre sur la tombe de Rabbi Moshé Sofer, le ‘Hatam Sofer, en Slovaquie.

La sépulture de ce grand Rav qui a vécu à cheval entre le 18e et le 19e siècle, représente l’attachement des Juifs à leurs maitres et leur respect éternel, puisqu’elle a été sauvée des nazis par des Juifs avec leurs dernières forces.

Mausolée du Hatam Sofer. Photo Wikipédia

Accompagné du Grand rabbin de Slovaquie, Yaïr Lapid s’est donc recueilli sur la tombe du ‘Hatam Sofer et n’a pas manqué d’y prononcer quelques mots qui n’étaient pas dénués de sous-entendus : »Le ‘Hatam Sofer a étudié les mathématiques, l’histoire et l’astronomie. Il était un grand Rav qui a encouragé ses élèves à étudier les sciences à côté de l’étude de la Torah. Il croyait que la Torah, les études profanes et le travail allaient ensemble. Il a eu cette formule très belle »la terre d’Israël est plus sainte que le ciel de tous les pays en dehors d’Israël ». Pour travailler sur la terre d’Israël, nous devons étudier et connaitre le monde – le ‘Hatam Sofer connaissait le monde et le monde le connaissait, lui et sa sagesse ».