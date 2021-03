Yaïr Lapid sûr de lui…

Le chef de l’opposition Yaïr Lapid est persuadé qu’il sera le prochain Premier ministre. Et non seulement cela, mais il a affirmé mardi soir que tant Gideon Saar que Naftali Benett siègeront sous sa direction. « Les dénégations de Saar et de Benett ne sont que des déclarations de campagne et au lendemain des élections on s’asseoit et on parle » a estimé le président de Yesh Atid. Si pour l’instant Yaïr Lapid carcole en tête des partis de l’opposition à Binyamin Netanyahou, il aurait les plus grandes difficultés à réunir une coalition autour de lui, ne parlons pas d’une coalition politiquement homogène. « Gideon et Naftali sont des hommes que je connais et avec lesquels je sais travailler. Tout ira bien », a assuré Lapid…

Photo Miriam Alster / Flash 90