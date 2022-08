Au lendemain des déclarations scandaleuses du Président de l’Autorité palestinienne, Abou Mazen, à Berlin, le Premier ministre israélien, Yaïr Lapid s’est entretenu avec le Chancelier allemand, Olaf Scholz.

Au début de leur conversation, le Chancelier allemand a insisté sur sa désapprobation et sa condamnation des propos d’Abou Mazen et sur le fait qu’il était important pour lui de le signifier personnellement et publiquement au Premier ministre israélien.

Yaïr Lapid l’en a remercié en tant que Premier ministre de l’Etat d’Israël mais aussi que fils de survivants de la Shoah.

Les deux leaders ont mis en avant l’importance des liens entre Israël et l’Allemagne et ont convenu de poursuivre la coopération entre les deux pays, dans de nombreux domaines.

Ils ont également échangé sur le problème du nucléaire iranien. Le Premier ministre a réitéré l’opposition d’Israël à un retour à l’accord sur le nucléaire et la nécessité pour l’Europe d’envoyer un message clair qu’il n’y aura plus de concessions en faveur de l’Iran. Il a ajouté que l’Europe devait cesser d’accepter l’attitude du gouvernement iranien qui essaie de gagner du temps.

Lapid et Scholz ont convenu d’une prochaine rencontre, reflet des relations étroites qui unissent leurs deux pays.