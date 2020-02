Avec la baisse des intentions de vote pour Bleu-Blanc, Yaïr Lapid a lancé un appel aux électeurs potentiels du bloc de gauche Avoda-Gesher-Meretz leur demandant de voter pour Bleu-Blanc: « Posez-vous la question suivante: que restera-t-il de la démocratie israélienne si Bibi l’emportait ne serait-ce que d’un siège? ». Argument « bizarre » du reste.

Les réactions à gauche n’ont pas tardé. Revital Soueid (Avoda-Gesher-Meretz) a déclaré: « Il est consternant qu’il faille encore enseigner les mathématiques élémentaires à Yaïr Lapid: seul le bloc compte, cela a été prouvé lors des deux dernières élections. Si Bleu-Blanc décider de s’attaquer à Avoda-Gesher-Meretz il se tire lui-même une balle dans la tête et ôte toute chance à Benny Gantz de devenir Premier ministre. Mais peut-être Bleu-Blanc vise-t-il carrément une autre option, celle d’une coalition avec Reguev, Ohana et les autres stars du Likoud si Netanyahou veut bien se mettre un peu de côté. Il suffit d’écouter Yoaz Hendel, le baromètre réel de Bleu-Blanc. Alors, ceux qui veulent vraiment envoyer le Likoud dans l’opposition doivent faire une seule chose: mettre un bulletin ‘Emet’ dans l’urne ».

Très virulent, Ouri Zaki, le compagnon de Tamar Sandberg a écrit: « Croyez-vous que ceux qui vous suivent sont des idiots? Le fait que vous ayez eu deux mandats de plus que le Likoud lors des deux dernières élections ne vous a pas permis pour autant de gagner. Ceux qui ont empêché la formation d’une gouvernement de gauche ont été Yoaz Hendel et Zvi Hauser. La seule liste qui reste fidèle à un gouvernement Gantz et qui pourra empêcher l’annexion voulue par Benett est Avoda-Gesher-Meretz ».

Photo Tomer Neuberg / Flash 90