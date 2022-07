Pour la première fois depuis qu’il est Premier ministre, Yaïr Lapid a été reçu par le Roi Abdallah II.

La rencontre a été qualifiée de longue et chaleureuse. Ils ont évoqué les accords de paix et les possibilités de les approfondir dans l’intérêt commun des deux pays. Ils se sont félicités de leurs liens personnels et de l’estime mutuelle qu’ils se portent comme facteur positif pour le maintien de la stabilité régionale.

L’avancement de divers projets bilatéraux était également à l’ordre du jour: le parc industriel Jordan Gateway, la construction d’installations pour l’énergie solaire en Jordanie et pour le dessalement en Israël, le tourisme conjoint dans le golfe d’Eilat-Aqaba, la sécurité alimentaire, l’agriculture et les liaisons de transport. Les deux dirigeants ont convenu d’accélérer la réalisation de ces chantiers.

Photo: Haim Zach (GPO)

Selon les Jordaniens, le Roi Abdallah a insisté sur la nécessité de trouver un horizon politique afin d’obtenir une paix durable sur la base de la solution à deux Etats. Pour le Roi, tout développement régional doit inclure les Palestiniens. Il a également rappelé son attachement au maintien du statu quo historique et juridique à Jérusalem et dans les lieux saints pour l’Islam et le Christianisme.