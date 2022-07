Mardi après-midi, un terroriste a poignardé un voyageur dans un bus près du Kanyon de Ramot, à Jérusalem. Le chauffeur a immédiatement arrêté le véhicule pour laisser les passagers s’enfuir. Le terroriste a également pris la fuite et a tenté de s’en prendre à d’autres personnes.

Un passant, Haïm Naïm s’est saisi d’une pierre et l’a lancée dans la direction du terroriste le retardant dans sa course, puis Meshi Ben Ami, qui passait par là au volant de sa voiture, a sorti son arme et tiré. Le terroriste a donc été stoppé dans son oeuvre criminelle par ces deux civils qui ont agi avec sang-froid.

Le Premier ministre, Yaïr Lapid a tenu à les remercier et les féliciter au nom de tous les citoyens d’Israël. Hier (mercredi), il les a reçus dans son bureau. »C’est terrible à dire, mais sans votre intervention à tous les deux, des citoyens auraient perdu la vie. Vous avez sauvé des vies. Peu de gens sont capables d’avoir la force et le courage de réagir. Ce que vous avez fait était courageux et impressionnant ».

La victime de l’attentat, un homme d’une quarantaine d’années, a été transporté à l’hôpital avec des blessures de moyenne gravité.

Photos: Amos Ben-Gershom (GPO)