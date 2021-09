Les propos tenus par le Premier ministre contre les spécialistes de la santé lors de son discours à l’Onu continuent à faire des vagues. Beaucoup se disent choqués et estiment que Naftali Benett n’aurait jamais dû utiliser la tribune de l’Onu pour « laver le linge sale ». Les experts de la santé qui fournissent leurs recommandation au gouvernement ont reçu de très nombreuses marques de soutien et tout particulièrement le Dr. Sharon Elroï-Preiss, directrice du Département de la Santé publique au sein du ministère de la Santé, devenue la « bête noire » du Premier ministre.

Face à cette crise de confiance croissante, le « Premier ministre alternatif » Yaïr Lapid a fait une mise au point : « je ne permettrai pas que des guerres et des luttes de prestige se déroulent entre les échelons professionnels et le gouvernement. Les professionnels de la santé, de l’éducation et de l’économie présenteront leur recommandations et le gouvernement décidera. C’est la hiérarchie et il n’y en a pas d’autre. Nous n’avons pas encore vaincu la maladie et nous avons tous un ennemi commun : le virus du Corona ».

Selon le site Debka, généralement bien informé, les relations entre Yaïr Lapid et Naftali Benett, tout comme entre leurs équipes, ne seraient pas au beau fixe, au bas mot. Certains parlent même de rupture de la communication avec un minimum de contacts réduits aux questions liées à la coalition.

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90