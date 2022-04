Hier (dimanche), le ministre des Affaires étrangères, Yaïr Lapid, s’est exprimé devant les correspondants de la presse étrangère. Il a fait un point sur la situation sur le Mont du Temple, tendue depuis le début du Ramadan.

Il a répété qu’Israël s’engageait à respecter le statu quo, en rappelant que seuls les Musulmans étaient autorisés à prier sur le Mont du Temple. Les fidèles des autres religions ne possèdent qu’un droit de visite sur les lieux. »Il n’y a pas de changement et il n’y aura pas de changement. Nous n’avons aucune intention de diviser le Mont entre les religions », a-t-il martelé.

Yaïr Lapid a également tenu à expliquer que les tensions de ces dernières semaines étaient dûes à des groupes terroristes palestiniens qui n’avaient qu’un objectif: pousser la police israélienne à pénétrer dans la mosquée pour les en déloger. »Des membres du Hamas et du Djihad islamique se sont introduits dans la mosquée avec des moyens de combat, ont jeté des pierres et des explosifs depuis l’intérieur du lieu de culte et s’en sont servi comme base pour susciter de la violence. Ils ont agi par provocation afin de contraindre la police à entrer dans la mosquée. Ils ont sacrifié la religion pour fabriquer un film viral ».

Le ministre a eu, par ailleurs, un mot pour ceux qu’il a qualifié d »’extrémistes juifs », qui ont tenté de procéder au sacrifice pascal sur le Mont du Temple et s’est félicité du travail des forces de l’ordre pour prévenir leur action.

Nahman Shay. Photo by Miriam Alster Flash90

On a laissé de plus en plus de Juifs monter. Le prix que nous allons payer sera énorme

Au sujet des émeutes sur le Mont du Temple, le ministre de la Diaspora, Nahman Shay (Avoda), a suscité, hier, de vives réactions, lorsqu’il les a attribuées aux Juifs qui d’après lui, ont été plus nombreux à se rendre sur le Mont du Temple cette année. »Il y a beaucoup de Juifs qui montent sur le Mont du Temple. Cela provoque une certaine escalade. On a laissé de plus en plus de Juifs monter. Le prix que nous allons payer sera énorme ».

Il a été attaqué après cette déclaration par le député Ami’haï Chikli: »De porte-parole de l’armée, il est devenu le porte-parole de l’Autorité palestinienne. De ministre de la Diaspora, il est devenu le défenseur du BDS ».

Le commentateur politique, plutôt identifié à gauche, Ben Dror Yemini s’est lui aussi indigné: »C’est ce que trouve à dire un ministre israélien après que des militants du Hamas ont pris la maitrise de la mosquée et y ont entonner l’hymne antisémite? ».