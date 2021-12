Lors de la séance hebdomadaire de Yesh Atid, le président du parti s’est livré à un vibrant autosatisfecit, déclarant notamment que ce gouvernement « à fait davantage en six mois que les gouvernements précédents en six ans ». Mais surtout, il a voulu contrer les critiques de l’opposition mais aussi la gêne chez certains membres de la coalition après la nomination dimanche d’un 34e membre du gouvernement, lui qui qualifiait de « mère de toutes corruptions » la multiplicité des postes ministériels. Lapid a prononcé cette phrase d’anthologie : « Yesh Atid n’a pas trahi ses valeurs. Cette fois-ci, il était impossible de former un gouvernement de dix-huit ministres, mais dans le prochain gouvernement que nous formerons, il n’y aura que dix-huit ministres »…

Promis…

Photo Yonatan Sindel / Flash 90