Conséquence des rumeurs qui amplifient, Yaïr Lapid a posé un ultimatum à Naftali Benett : il n’y aura plus de pourparlers sur la répartition des ministères et des postes tant que le président de Yamina n’aura pas officiellement annoncé qu’il compte définitivement former un gouvernement avec l’opposition à Binyamin Netanyahou. Naftali Benett a annoncé qu’il fera une déclaration après 14h lors de la séance du parti Yamina, mais rien n’indique dans quelle direction il compte aller.

Par ailleurs, après la prise de position du rav Tsvi Tau, les pressions de certains rabbin s’accentuent sur Betzalel Smotritch afin qu’il assouplisse sa position sur la question du parti islamique Ra’am. Pour l’instant, le parti Hatziyonout Hadatit est résolument opposé à une quelconque participation du part Ra’am, même dans le cadre d’une abstention lors du vote sur l validation d’un gouvernement.

Photo Flash 90