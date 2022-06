Une solution a été trouvée pour le logement du Premier ministre entrant, Yaïr Lapid. La résidence officielle du Premier ministre rue Balfour à Jérusalem étant en travaux de remise aux normes sécuritaires et d’entretien, il occupera une villa située dans la même rue et qui servait à l’époque de Binyamin Netanyahou à loger les agents de sécurité du Premier ministre.

Cette option a été privilégiée à celle de transformer le domicile privé de Lapid à Tel Aviv en forteresse, comme cela a été le cas avec celui de Naftali Bennett. Mais surtout, le Premier ministre de l’Etat d’Israël pourra ainsi vivre dans la capitale.

Le Shabak connait bien la maison et le quartier qu’il pourra facilement sécurisés et les voisins sont habitués aux va et vient dans ces lieux. Yaïr Lapid aurait déjà commencé à y faire déposer ses affaires.

C’est donc dans cette villa que se trouvera la résidence officielle provisoire du Premier ministre d’Israël à partir de demain et jusqu’à la fin des travaux rue Balfour.