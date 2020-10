Yaïr Lapid qui règne sans partage et sans primaires sur le parti Yesh Atid depuis 2012, qui décide seul qui fera ou non partie de la liste, a déjà démontré son grand penchant pour la démocratie, mot qu’il a d’ailleurs quotidiennement dans sa bouche. Cette fois-ci, l’ex-journaliste a estimé sur le plateau de la chaîne Hadashot 13 qu’il faut changer de gouvernement et remplacer Binyamin Netanyahou…mais sans passer par la « case » élections. Et il sait pourquoi il dit cela…

Il a appelé Bleu-Blanc à le rejoindre pour mettre ce processus en oeuvre. Yaïr Lapid a également minimisé les capacités du maire de Tel-Aviv, Ron Huldaï, de constituer une alternance possible à la tête d’un nouveau parti de centre-gauche : « La seule alternative possible au gouvernement actuel c’est Yesh Atid », a-t-il dit.

Photo Yaïr Lapid / Flash 90