Dans une interview donnée à Makor Rishon, Yaïr Lapid revient sur son rapport au judaïsme et à l’éducation juive.

»Mes deux fils ont fini l’école et n’avaient jamais vu une page de Talmud de leur vie. C’est moi qui leur ai montré. Ils s’y sont intéressés. C’est complètement absurde que quelqu’un puisse finir l’école dans l’Etat juif sans savoir à quoi ressemble une page de Talmud. C’est en lien avec la façon dont nous enseignons la Bible aussi. Je ne partage pas le fait que ce soit de la contrainte religieuse. Je veux renforcer l’étude du judaïsme dans le système scolaire public. L’identité juive de l’Etat d’Israël est, à mes yeux, une partie de mon identité ».

A la question de savoir qu’est-ce qui est juif pour lui, le Premier ministre a répondu: »Mon fils s’est marié avec Yaïr Nitzani comme Rav (Nitzani est un chanteur et comédien, mais il n’est pas Rav, ndlr). Mais il était sous la houpa, il a cassé le verre et a dit ‘Si je t’oublie Jérusalem, que ma droite se paralyse, que ma langue s’attache à mon palais, si je ne me souviens plus de toi’. A mes yeux, c’était un moment très juif ».