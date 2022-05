Le jour de la rentrée parlementaire, le chef du parti Yahadout Hatorah, Moshé Gafni, fête aussi ses 70 ans.

Les premiers à le féliciter ont été les députés de Yesh Atid, et leur chef Yaïr Lapid. »J’ai l’habitude de menacer le Rav Gafni que s’il m’énerve trop je monterais à la tribune de la Knesset et je dévoilerais combien nos relations sont bonnes », a lancé le ministre des Affaires étrangères, »Tu es une bonne âme, et quand je ne suis pas d’accord avec toi, je t’écoute parce que ton opinion compte pour moi. Je te souhaite une bonne santé et je nous souhaite de nous disputer encore de nombreuses années ».

A la fin de la fête d’anniversaire, Yaïr Lapid et Moshé Gafni se sont entretenus seul à seul. Cet aparté a-t-il un rapport avec l’affirmation du Premier ministre Bennett que tout serait fait pour maintenir la coalition et même l’élargir?

Outre les voeux du chef de l’opposition Binyamin Netanyahou, Gafni a même reçu ceux du chef de la formation Israël Beitenou à la Knesset.

Le seul parti à ne pas avoir été présent lors de la petite fête organisée à la Knesset était Shass. Les membres de la coalition ayant été invités, Arié Derhy a interdit aux membres de son parti de participer. Il a volontairement prolongé la réunion de son parti qui se tenait dans la pièce voisine.