Sur les ondes de Kan-Reshet Bet, le président de Yesh Atid a une nouvelle fois fait preuve de son absence de limites dans le ridicule et le mauvais goût. Dénonçant la demande probable d’immunité parlementaire par le Premier ministre Binyamin Netanyahou, Yaïr Lapid a dit: « Je ne me souviens pas avoir du Binyamin Netanyahou se dresser et clamer que ‘l’immunité parlementaire est l’une des clés de voûte de la démocratie!’ lorsqu’il s’est agi des débats sur la demande d’immunité pour le député Bassel Ghattas ».

Le député Bassel Ghattas (Liste arabe unifie) avait été mis en examen en 2017 et contraint à démissionner pour collaboration avec les terroristes après qu’il ait été pris en flagrant délit de fourniture des téléphones portables à des détenus du Hamas auxquels il rendait visite. Il avait ensuite été condamné à deux ans de prison. C’est avec des téléphones portables introduits clandestinement en prison que des terroristes arrivaient à être en contact avec leurs complices du dehors pour organiser des attentats.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90