Le chef de l’opposition Yaïr Lapid a oublié que dans un Etat démocratique, le pouvoir se remplace par des élections et pas dans la rue. Il s’est rendu à une manifestation pour montrer sa solidarité et en dépit de nombreuses preuves du contraire, il a affirmé que ces manifestations se déroulent dans le respect des consignes. Il a attaqué le Premier ministre, l’accusant d’avoir imposé « un confinement inutile dont le seul but était de faire cesser les manifestations contre lui ». Encore une déclaration irresponsable du président de Yesh Atid-Telem. « On ne nous fera pas taire et on ne nous barrera pas la route », a averti Lapid…

Que n’est-on pas prêt à faire lorsqu’on n’est pas capable de vaincre par les urnes…

Photo Tomer Neuberg / Flash 90