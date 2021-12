Le ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid est en visite en Egypte. Il a notamment été reçu par son homologue Sameh Choukry et le président Abd el-Fatah a-Sissi. A l’ordre du jour des entretiens, de nombreux sujets dont les suivants : les relations bilatérales sur les plans stratégique et énergétique, la question iranienne, la situation au Moyen-Orient et en Méditerranée orientale, et le Hamas. Comme geste envers l’Egypte, Yaïr Lapid a restitué des pièces archéologiques de l’Egypte ancienne volées par des trafiquants et qui étaient en possession d’Israël.

Photo Shlomi Amsallem / GPO