Après les condamnations des principaux responsables face aux propos de l’ancien procureur de l’Etat, Moshé Lador, qui a appelé les pilotes à refuser de servir si le gouvernement promouvait la réforme judiciaire, le chef de l’opposition, Yaïr Lapid a lui aussi réagi: ”Je condamne les propos de Lador, vous êtes rassurés?”.

Puis il a ajouté: ”Le festival de condamnations de Moshé Lador de la part de Netanyahou et de ses ministres pourrait être crédible si ce gouvernement ne nous avait pas fait retourner de force au 6 octobre et aux jours du renversement de régime qui a entrainé la plus grande catastrophe de notre histoire. Le gouvernement des catastrophes parle de franchissement de ligne rouge? Il franchit toutes les lignes rouges possibles, chaque jour. Au lieu de condamner, ramenez les otages.

Et bien entendu: je suis contre les appels au refus de servir comme je suis contre la dispense de service militaire pour certaines catégories de population”.