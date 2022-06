Depuis plusieurs semaines, le gouvernement met en garde contre des menaces très sérieuses sur les Israéliens qui se trouveraient en Turquie.

Hier, on apprenait qu’il y a un mois, le Mossad et les services turcs de renseignements avaient déjoué un grand attentat contre des cibles israéliennes dans ce pays et aujourd’hui que les Turcs ont réussi à empêcher des enlèvements d’Israéliens sur leur territoire.

Ces actes terroristes sont directement liés aux appels à la vengeance de la part du régime iranien après l’élimination de plusieurs de ses cadres lors d’opérations attribuées à Israël.

Cet après-midi, en préambule de la réunion des députés Yesh Atid, le ministre des Affaires étrangères, Yaïr Lapid a lancé un appel solennel aux Israéliens se trouvant en Turquie: »En raison des événements de ces dernières semaines en Turquie et après une série de tentatives d’attentats iraniens contre des Israéliens en vacances à Istanbul, nous appelons les Israéliens à ne pas voyager à Istanbul et en Turquie en général, si ce voyage n’est pas impératif. Si vous vous trouvez en ce moment à Istanbul, rentrez le plus vite possible ».

Le ministre a ajouté que les services israéliens oeuvraient en permanence ces derniers temps pour protéger les Israéliens se trouvant en Turquie: »Certains d’entre eux sont rentrés chez eux et se promènent ici, sans même savoir qu’ils ont été sauvés d’un grand danger ».

Lapid a également tenu à envoyer un message à l’Iran, le menaçant de fortes représailles s’il s’aventurait à porter atteinte à des Israéliens.

Par ailleurs, il a affirmé que tout était mis en oeuvre afin d’obtenir un apaisement de la situation à l’ouverture de la période touristique d’été.