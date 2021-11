Dans une décision inédite, le ministre des Affaires étrangères a décidé la semaine dernière d’interdire au député franco-israélien Meyer Habib de pénétrer dans l’enceinte du ministère dans le cadre d’une délégation du Crif au cas où il s’y présentait! Le ministre a même interdit à tout fonctionnaire du ministère de rencontrer le député. Yaïr Lapid a ainsi voulu « punir » Meyer Habib pour son soutien à Binyamin Netanyahou et pour avoir posé des questions embarrassantes à Naftali Benett il y a quelques mois devant des membres du parlement français en visite en Israël. Il lui avait notamment demandé pourquoi il avait tourné le dos à ses électeurs et pourquoi il siégeait avec Yaïr Lapid alors qu’il avait promis qu’il ne le ferait pas.

Yaïr Lapid accuse aussi Meyer Habib de « s’ingérer dans la politique intérieure israélienne ». Il faut rappeler que quelques jours avant les élections de 2019, Yaïr Lapid avait été invité à Paris par le président Emmanuel Macron pour un soutien appuyé au chef de Yesh Atid.

Interrogé sur cet incident, Meyer Habib a répondu qu’il ne participe plus depuis longtemps aux délégations du Crif et qu’il ne s’est pas rendu en Israël depuis quelques mois, car occupé à la formation d’une commission parlementaire sur l’assassinat de Sarah Halimi hy »d, dont il aura la présidence. Sur ses positions politiques, le député a dit : « Je suis un député français qui représente les 180.000 citoyens français qui vivent en Israël. En tant qu’homme politique, mes opinions idéologiques et mes combats politiques sont connues de tous. Dans le cadre de mes fonctions je suis en contact avec les ministères israéliens, les ambassades et les consulats et j’essaie d’aider toujours du mieux que je peux pour les relations entre les deux pays, sans distinction politique. Je connais Yaïr Lapid depuis des années et malgré nos divergences idéologiques nous avons des relations correctes ».

Photo Olivier Fitoussi et Hadas Parush / Flash 90