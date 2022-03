Pour la deuxième fois depuis le début de son mandat de ministre des Affaires étrangères, Yaïr Lapid a rencontré aujourd’hui, le roi Abdallah de Jordanie.

L’objectif officiel de cette rencontre était de discuter des moyens d’éviter les violences à Jérusalem pendant le mois du Ramadan qui débute dans un peu moins de trois semaines. Les deux hommes ont convenu qu’Israël et la Jordanie agiraient ensemble pour diminuer le niveau de tension.

Ils se sont également entretenus de sujets de politique régionale et internationale.

L’agence de presse jordanienne a rapporté que le ministre et le roi ont discuté d’un retour au processus de paix tandis que le roi a insisté sur »la nécessité d’augmenter les efforts pour atteindre la paix et la justice, sur la base de deux Etats, de façon à garantir la création d’un Etat palestinien indépendant, souverain dans les frontières de 1967, avec Jérusalem Est comme capitale ». Il a ajouté qu’il était important de »ne pas toucher au statu quo historique et juridique à Jérusalem, de maintenir le calme et de cesser toute démarche unilatérale qui met à mal la solution à deux Etats ».

La conclusion de Yaïr Lapid après cette visite laisse perplexe après avoir pris connaissance des déclarations d’Abdallah de Jordanie : »Nos relations privilégiées avec le royaume de Jordanie garantissent un meilleur avenir à nos enfants, la paix entre nous n’est pas simplement synonyme de bon voisinage mais aussi d’une responsabilité morale envers nos deux peuples ».