Le Premier ministre Yaïr Lapid a rencontré aujourd’hui (jeudi) Nadav et Sergei, les deux gardes qui ont neutralisé le terroriste qui a perpétré l’attentat hier soir à l’entrée de Maalé Adoumim mais aussi celui au barrage de Shouafat, la veille de Souccot, lors duquel la sergent Noa Lazar, z’l, a été tuée.

« Vous avez neutralisé une personne qui avait déjà commis un meurtre. Les gens qui assassinent continuent de le faire jusqu’à ce que quelqu’un les arrête. Vous avez sauvé des vies. C’est la définition du courage, faire quelque chose qui sauve des vies. Vous avez la gratitude de tout le pays.

J’ai parlé avec notre personnel de sécurité et ils ont tous été impressionnés par votre conduite. Ceux qui étaient à Shouafat et ont vu leur amie tomber vous expriment également leur gratitude ».

Hier soir, quelques minutes après l’attentat à Maalé Adoumim, le Premier ministre Lapid avait publié un communiqué qui a fait bondir plus d’une personne. Il y félicitait les forces de police, de l’armée et du Shabak pour avoir neutralisé le terroriste. Ils ont été plus d’un à lui faire remarquer sur les réseaux sociaux, que ni la police, ni l’armée, ni le Shabak n’étaient responsables de cette action mais bien les gardiens civils à l’entrée de Maalé Adoumim. Les forces de sécurité étaient à la recherche du terroriste depuis le premier attentat à Shouafat et n’avaient donc pas encore réussi à le localiser. C’est l’action des gardes qui a permis de mettre un terme définitif à cette recherche.