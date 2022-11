Lors d’une rencontre privée avec des philanthropes, le Premier ministre sortant Yaïr Lapid, leur a confié qu’il avait proposé son aide au futur gouvernement dans le dossier iranien.

Selon ses dires, il aurait de bonnes relations avec l’administration démocrate américaine, ce qui consituerait un atout dans la lutte israélienne contre la conclusion de l’accord entre les puissances occidentales et l’Iran.

« Ce que j’essaie d’obtenir », a déclaré Lapid à ses interlocuteurs, »c’est d’obtenir un accord plus fort et sur le plus long terme face à l’Iran. J’en ai parlé longuement avec le Président Biden. Il m’a affirmé que l’accord avec l’Iran ne serait pas conclu de si tôt ».

Puis il a raconté qu’en 2015, ce qui avait convaincu les Iraniens de signer l’accord, sous l’administration Obama, était la révélation par le Président américain de l’existence dans les réserves militaires américaines de bombes qui traversent les abris. »S’il existe une possibilité du même genre chez les Américains, je suis certain que cela pourra aider à obtenir un accord plus fort et sur le plus long terme. J’ai dit au Président Biden qu’il fallait une menace militaire réelle. Malheureusement, ce n’est toujours pas le cas ».

En attendant, Yaïr Lapid proposerait donc au futur gouvernement de mettre à profit ses bonnes relations avec l’administration Biden dans le dossier iranien. Binyamin Netanyahou acceptera-t-il? Rien n’est moins sûr…