Ce soir (samedi), Yaïr Lapid a prononcé son premier discours en tant que Premier ministre. Il y a énoncé les principes qui guident sa politique en citant des passages du Tana’h et en rappelant la mémoire de son père, Tommy Lapid, z’l, rescapé de la Shoah.

Il a commencé par remercier son prédecesseur, Naftali Bennett et a repris le mantra de ce dernier: »L’Etat d’Israël nous dépasse tous, il est plus important que chacun d’entre nous. Il existait avant nous et existera bien après nous. Il ne nous appartient pas exclusivement. Il appartient à tous ceux qui ont rêvé de lui pendant des milliers d’années en exil et à ceux qui ne sont pas encore nés, aux générations futures ».

Il a ensuite déroulé les principes dans lesquels il croit et qui constituent sa vision politique: l’Etat d’Israël juif et démocratique, l’importance d’une armée forte, l’Iran comme menace existentielle et la détermination d’Israël de se dresser contre ceux qui cherchent à lui porter atteinte »de Gaza à Téhéran, du Liban à la Syrie ».

Il a adressé un message aux Palestiniens: »nous leur tendons la main et nous leur disons: il est temps que vous reconnaissiez que nous ne bougerons pas d’ici et qu’il nous faut apprendre à vivre ensemble ». Le sort des prisonniers retenus à Gaza a également été rappelé.

Lapid a insisté sur l’importance des Accords d’Avraham et laisser entendre que d’autres accords de ce genre étaient en vue.

Il a également consacré toute une partie de son discours à la défense du système judiciaire: »Le rôle du pouvoir est de préserver la loi et le rôle de la loi est de préserver le pouvoir. La loi est ce qui nous protège de la violence et de la corruption. Le tribunal défend le faible contre le fort. La loi est la base de notre vie commune ».

Sur le plan économique, le Premier ministre a indiqué qu’il croyait en la liberté de marché.

Lapid a conclu par un message d’union: »Nous avons le droit de ne pas être d’accord. La liberté d’expression est un principe fondamental. La liberté de la presse est une composante nécessaire à la démocratie. Les défis qui sont devant nous sont immenses. La lutte contre l’Iran, le terrorisme de l’intérieur, la crise dans l’éducation nationale, la cherté de la vie, le renforcement de la sécurité individuelle. Lorsque les défis sont aussi grands, nous n’avons pas le droit de disperser nos forces dans des querelles. Pour créer un monde meilleur pour tous, nous avons besoin les uns des autres. Nos enfants nous regardent. Que voulons-nous qu’ils voient? Nous voulons que nos enfants voient que nous avons tout fait pour construire un Etat d’Israël juif et démocratique, fort et avancé, généreux et bon. Ce n’est qu’ensemble que nous réussirons ».