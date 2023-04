Yaïr Lapid, le chef de l’opposition, se trouve ces jours-ci aux Etats-Unis. Il y a rencontré des responsables communautaires juifs et notamment la fédération juive d’Amérique du Nord à New York. Il a appelé les Juifs américains à intervenir face »au grand danger que court Israël ».

»Israël se trouve actuellement à un moment crucial, et je ne sais pas si les discussions aboutiront », a-t-il dit en faisant référence aux négociations qui se déroulent en ce moment à la résidence présidentielle au sujet de la réforme judiciaire.

»S’ils tentent de faire passer le changement de régime sans accord, le danger pour Israël est immense. Israël est votre maison. Il est temps que vous interveniez. Le gouvernement est le plus extrêmiste de l’histoire du pays, ils portent atteinte à la sécurité, à l’économie, à la cohésion et aux liens avec le judaïsme de Diaspora ».

Ces propos n’ont pas été du goût de tous les Juifs américains. Une association juive orthodoxe, »Am Ehad », a envoyé une lettre au ton sévère au chef de l’opposition, dans laquelle elle l’accuse de »creuser un fossé entre Israël et les Juifs dans le monde ».

Dans cette lettre, écrite par Shlomo Werdiger et Erwing Lebovitz, les directeurs de »Am Ehad », on peut lire: »En tant qu’organisation qui oeuvre pour le renforcement des liens entre Israël et le judaïsme de diaspora, nous considérons que vos propos sèment la dispute et la déligitimation non seulement du gouvernement actuel mais aussi de tout Israël aux yeux du monde, que ce soit dans le monde juif et en dehors. Israël est une démocratie vivante, où le débat politique n’est pas seulement souhaité mais aussi nécessaire, mais il doit être mené de manière responsable. En tant que chef de l’opposition, il vous appartient de critiquer le gouvernement. Ceci étant, vous n’avez pas le droit de fragiliser le pouvoir en dehors des frontières d’Israël, d’appeler les Juifs de Diaspora à s’opposer au gouvernement ou de creuser un fossé entre Israël et les Juifs dans le monde. Dans vos propos accusateurs contre le gouvernement actuel qui serait »le plus extrêmiste de l’histoire… porterait atteinte à la sécurité, l’économie, la cohésion sociale et les liens avec les Juifs de diaspora ». Les questions qui se posent à Israël aujourd’hui sont sujettes à débat, c’est le moins que l’on puisse dire. Une partie importante de la population israélienne soutient la politique du gouvernement et y voient la réalisation des promesses électorales. Par conséquent, vos accusations selon lesquelles le gouvernement porte atteinte à la démocratie ne sont pas innocentes, ni vos appels aux Juifs américains de manifester pour protéger Israël de ses dirigeants ».

Ils écrivent aussi: »Votre réthorique qui qualifie le gouvernement »d’extrêmiste » et de »non démocratique » mettent en péril les relations entre Israël et les Juifs dans le monde. Pire encore, lorsque ces déclarations ont reprises dans la presse mainstream, elles délégitiment Israël et entrainent un risque pour la sécurité des communautés de Diaspora. Lorsque vous repartirez en Israël, nous allons devoir faire face à ces éventuelles conséquences d’un antisémitisme croissant, causé par vos mots. Israël nous est cher à tous. Nous sommes fiers de sa démocratie vivante et dans sa croissance extraordinaire. Nous vous demandons, à partir de maintenant, de ne plus employer une réthorique néfaste pour Israël et son gouvernement pendant vos rencontres à l’étranger ».