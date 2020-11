Après s’en être pris à Naftali Benett et Ayelet Shaked – et même à une candidate qui n’est plus sur la liste, Naama Zerbib – le député d’extrême gauche a choisi sa nouvelle cible au sein de Yamina : Yom Tob Kalfon, le candidat francophone du parti.

Avec le style agressif et grossier qui est le sien depuis qu’il est entré en politique, Golan a écrit sur Twitter : « Faites connaissance avec le n°17 de la liste Yamina pour la Knesset : Yom Tob Kalfon. Comme tous les membres du parti de Naftali Benett et Ayelet Shaked, Yom Tob Kalfon prône des idées d’extrême droite (sic): il soutient la désobéissance aux injonctions de la Cour suprême, affirme que les gens de gauche veulent détruire l’Etat d’Israël, soutient avec ferveur l’annexion et incite contre les citoyens arabes israéliens ».

Voyant les sondages encourageants pour Yamina…et ceux qui le sont « un peu moins », pour Meretz (entre 4 et 6 sièges) il s’adresse aux électeurs centristes et les exhorte à ne pas votre pour Yamina, devenu sa bête noire, et ô paradoxe, cet incitateur permanent accuse Yamina…d’incitation : « …25 ans ont passé depuis l’assassinat de Rabin mais les messages restent les mêmes. Ceux qui parlent le langage d’unité du peuple afin de grapiller des voix et quelques sièges sont depuis des années les incitateurs principaux en Israël. Ne croyez pas en leurs paroles, n’oubliez pas qu’il s’agit d’un camp qui dissémine la haine et la violence et que c’est de ses rangs que sont issus les voyous et les assassins (…) Le combat pour la destruction de la Cour suprême est l’objectif principal de Benett, Shaked et Yamina. Quiconque veut un Israël démocratique et comprend que la Cour suprême doit rester indépendante et forte (rires…) ne peut pas votre pour eux ».

Yaïr Golan cite aussi un extrait de déclaration de Yom Tob Kalfon disant que la Liste arabe unifiée est une succursale de l’Autorité Palestinienne et du Hamas – ce que ce parti démontre d’ailleurs de manière récurrente – pour affirmer que Kalfon « considère 20% des citoyens d’Israël comme étant des terroristes. Un raccourci facile et démagogique.

Après avoir hésité, Yom Tob Kalfon a finalement réagi dans un long texte qu’il commence en notant que c’est à son tour cette fois-ci d’être la cible de Yaïr Golan dans sa croisade contre Yamina. Il accuse l’ancien chef d’état-major adjoint d’employer une technique usée qui est de prendre des parties de citations et d’en faire une arme pour déverser son fiel contre Yamina.

En tant qu’avocat qui entend défendre la vérité, Yom Tob Kalfon menace Yaïr Golan d’entamer des poursuites judiciaires s’il ne présente pas des excuses après ses attaques diffamatoires contre lui.

Sur l’accusation de « racisme », Yom Tob Kalfon est incisif : « Je suis monté en Israël depuis la France il y a 16 ans. Là-bas, j’ai connu de près de qu’est l’antisémitisme, ce qu’est le racisme, et ce qu’est être une minorité dans un pays, alors je ne laisserai personne m’accuser de racisme ». Quant à l’accusation de considérer la gauche comme voulant « détruire l’Etat d’Israël », Yom Tob Kalfon est également très clair : « J’ai des divergences idéologiques légitimes avec la gauche, mais les gens de gauche, y compris Yaïr Golan, sont mes frères, et je ne laisserai personne prétendre que je pense autrement ». Une phrase que Yaïr Golan serait incapable de prononcer en sens inverse.

En conclusion, le candidat de Yamina s’adresse directement au député : « Yaïr Golan, vous qui avez démontré votre courage sur le champ de bataille, prenez votre courage à deux mains et présentez vos excuses ou à défaut, renoncez à votre immunité parlementaire et nous laisserons la justice décider si ce que vous avez dit est conforme à la loi. »

Photo Yonatan Sindel / Flash 90