Lundi, le député Yaïr Golan (Meretz) annonçait son intention de créer un nouveau parti de gauche. Le lendemain, il est allé encore plus loin en se disant prêt à s’adjoindre de députés de la Liste arabe unifiée! L’ancien chef d’état-major adjoint a déclaré: « Cette liste comporte un grand éventail d’idées et elle n’a pas été créée par un élan d’amour des uns envers les autres mais parce que nous leur avons imposé de s’unir. Il y a dans la liste arabe unifiée des éléments qui pourraient idéologiquement s’intégrer dans une grande structure de gauche. Je n’ai aucun problème avec cela ». Yaïr Golan serait donc prêt à s’adjoindre des députés qui sont opposés à l’Etat juif, soutiennent le terrorisme et considèrent les soldats de Tsahal comme des « criminels de guerre »…

Photo Yonatan Sindel / Flash 90