Le député Yaïr Golan (Camp Démocratique), ancien chef d’Etat-major adjoint ne cesse décidément pas d’employer des références à l’Allemagne nazie pour décrire la manière dont il voit la société israélienne actuelle. Et ce ne sont pas les excuses incompréhensibles que lui a présentées le président de l’Etat Reouven Rivlin au sujet des réactions naturelles à ses propos honteux qui l’arrêteront.

Jeudi, sur les ondes de Radio Sud 101.5 FM, Yaïr Golan est revenu à l’attaque: « Je rappelle que les nazis sont arrivés au pouvoir de manière démocratique. Il faut donc faire très attention à ce que des éléments extrémistes parmi nous, qui ont des idées messianiques, n’utilisent pas la démocratie israélienne dans le but de créer une situation politique différente(…)Nous devons apprendre de l’Histoire(…)J’avertis quant à la droite. Durant mes dizaines d’années de service, j’ai dû me mesurer à des violences contre des soldats de la part de personnes d’extrême droite, cette droite est donc dangereuse: dangereuse pour l’Etat de droit, dangereuse pour la démocratie israélienne, elle appelle à des valeurs qui ne correspondent pas à celles d’une démocratie et elle utilise parfois des outils de la démocratie pour porter atteinte à cette démocratie. Nous devons donc nous méfier d’elle ».

Yaïr Golan a raison: il y a des milieux qui utilisent effectivement les outils de la démocratie israélienne pour lui porter atteinte. Mais ils ne sont pas situés là où il pointe du doigt avec tant de haine. Ils sont exactement à l’opposé et ont pour nom « Liste arabe ». Mais pour des raisons idéologiques, il choisit de ne pas voir ce danger bien réel pour l’Etat d’Israël et préfère se focaliser sur des ennemis imaginaires avec des parallèles particulièrement ignobles.

Réaction d’Ayelet Shaked: « Yaïr, peut-être en avons-nous assez? Vous allez prêter serment à la Knesset aujourd’hui, vous êtes un homme avec beaucoup de mérites et qui peut contribuer à la société. Alors peut-être pourriez vous vous libérer de cette obsession de nous comparer aux nazis??! Ce n’est même plus énervant, c’est pitoyable ».

Réaction du journaliste Amit Segal:

Le journaliste Amit Segal (Hadashot 12), a réagi à ces nouvelles déclarations de l’ancien général: « L’obsession de Yaïr Golan à voir des nazis partout en Israël nous fait comprendre que nous avons eu beaucoup de chance qu’il ne soit pas devenu chef d’Etat-major de Tsahal, et que notre armée a été préservée de cet opprobre. Cela implique également que le président de l’Etat doit maintenant réagir. Si Yaïr Golan a eu droit à des excuses présidentielles, à plus forte raison la population d’Israël a droit maintenant à des excuses de sa part ».

Photo Flash 90