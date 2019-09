Dans un clip de propagande du Camp Démocratique, l’ancien chef d’Etat-major adjoint Yaïr Golan évoque les propos irresponsables qu’il avait tenus à Yom Hashoah en 2016 et va encore plus loin: « Il faut du courage pour nommer les choses. Ce ne sont déjà plus des processus, il s’agit maintenant d’un danger réel. Un danger de la perte de notre identité comme Etat juif et démocratique, un danger réel de racisme, de corruption et d’incitation(…) ».

Le jour de Yom Hashoah 2016, dans un discours, Yaïr Golan, alors en poste, avait consterné le pays et réjoui ses ennemis en déclarant « déceler dans la société israélienne des processus provoquant des frissons qui rappelaient ceux qui se sont déroulés il y a 70, 80, et 90 ans en Europe et particulièrement en Allemagne »!

En matière d’incitation, Yaïr Golan est très bien entouré, avec Nitzan Horowitz, Ehoud Barak, Stav Shafir et Tamar Sandberg pour ne citer qu’eux. Il n’y a pas que les ennemis du dehors qui se livrent à la nazification de l’Etat d’Israël.

Photo Flash 90